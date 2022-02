Des orques pêchent les poissons des pêcheurs !

L'étude, publiée dans Biology Letters, se base sur près de 120.000 photos d'épaulards, l'autre nom des orques, prises depuis les côtes ou directement depuis la flotte de sept bateaux de pêche autorisés à travailler sur la zone par la France.

On les distingue par la forme de leur nageoires et les taches blanches, oculaires et sur la nageoire dorsale, qui tranchent sur leur peau noire. Leur technique de déprédation est sophistiquée, comme en témoignent des films sous-marins.

"L'orque vient 'sucer' le poisson en laissant juste la tête, accrochée à l'hameçon", explique Morgane Amelot, auteure principale de l'étude.

Très habile, voire délicat, l'animal évite soigneusement de se blesser.

Mais il subit les représailles des pêcheurs, notamment illégaux, qui peuvent par exemple "utiliser des charges explosives pour se débarrasser des orques autour des bateaux", selon Morgane Amelot.

Dans les eaux policées de Crozet, où la chasse aux braconniers entamée au début des années 2000 a porté ses fruits, les chercheurs ont noté une très forte hausse du nombre d'épaulards "déprédateurs", passés d'une cinquantaine à près de 150 entre 2003 et 2018.

Ils ont observé que les orques dites régulières, qui chassaient d'ordinaire près des côtes, avaient rejoint par groupes la zone des chalutiers pêchant au large. Aujourd'hui, ces animaux "sont quasiment tous des déprédateurs. On assiste à une accélération du processus de déprédation", remarque Morgane Amelot.