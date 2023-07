Des origines au déclin des châteaux forts : quand l’architecture devient une arme de guerre

Ces innovations s’avéreront néanmoins insuffisantes à partir du 14e siècle, suite au développement de l’artillerie. Tout simplement parce qu'aucune muraille ne résiste face à un canon à poudre noire, capable de propulser un projectile à 500 mètres de distance. D’autant qu’au 15e siècle, les boulets de pierre sont remplacés par des boulets de fer, encore plus puissants et destructeurs.

Face à ces nouvelles armes, les architectes tentent alors de s’adapter, en modifiant les plans des châteaux forts pour les rendre plus résistants. Ainsi, les remparts perdent en hauteur et gagnent en épaisseur, tandis que les sommets des tours incluent désormais des espaces destinés à accueillir des canons. Les fossés, quant à eux, sont élargis, de façon à creuser l’écart entre assaillants et assaillis, et à rendre la portée de ces nouveaux engins insuffisante.