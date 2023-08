Suite aux nombreuses averses orageuses qui circulent sur le pays remontant de France, la situation est par endroits très difficile, surtout sur une bonne partie centrale du territoire entre Peruwelz et Hasselt en passant par Namur, Wavre, Bruxelles et Ath pour ne citer que quelques villes. Ces précipitations sont accompagnées de grêle, de fortes pluies et de rafales de vent.

Les perturbations causées par la pluie

À 11h35, la circulation reste par endroits assez compliquée avec des chaussées inondées et des arbres arrachés surtout dans le Brabant Wallon, Bruxelles et le Hainaut. Liège est à présent bien touché par ces averses.