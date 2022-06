Des orages pour cette nuit, tout le pays en code jaune

Sous un orage, il pourrait tomber jusqu’à 30 mm d’eau en 1h. Pour vous donner un point de comparaison, la normale climatique pour le mois de juin est de 70,8 mm d’eau à Uccle pour les 30 jours du mois. Un autre exemple : lors des orages du 19 mai dernier, à Uccle, on a relevé 28,5 mm sur la journée, cela montre bien combien les averses orageuses peuvent s’accompagner de fortes pluies.

Après les orages de la nuit, demain matin, on attend encore des précipitations mais plutôt sous forme de pluie continue et l’après-midi ce sont les averses qui prendront le relais pour finir par retrouver un temps progressivement plus sec par le Sud-Ouest. Quant au risque orageux, il deviendra de plus en plus ténu. Sur l’ensemble de l’épisode de précipitations, donc entre ce soir et demain soir, on pourrait par endroits avoir entre 40 et 50 mm d’eau.