Des opposants à un projet immobilier installent une ZAD urbaine à Anderlecht

Le projet s'appelait autrefois Key West. Il a été rebaptisé A-rive. Mais pour ses opposants, il est tout aussi imbuvable. Le quartier n'a pas besoin de tours de logements de standing, estiment les activistes qui ont pris possession des lieux ce vendredi 6 mai et transformé l'ilôt en ZAD (zone à défendre) urbaine.

C'est la deuxième fois qu'ils tentent de bloquer le projet immobilier par une occupation. La première fois, la police les a expulsés. Ils ont donc remis leur couvert pour clamer haut et fort à quel point ils considèrent ce projet comme désastreux.

"Désastreux parce que la vie du quartier, ses commerces, ses activités seraient impactées par l’arrivée de nouveaux habitants bien plus fortunés : produits de consommation plus chers, espaces publics fermés, sur-répression des personnes trainant dans l'espace public… Il s'agit bien d'un processus de gentrification à bloquer par tous les moyens".

De quoi aurait besoin le quartier, demandons-nous à un habitant venu soutenir la ZAD? "Il y a plein plein d'urgences ici en termes d'infrastructures publiques et en tant qu'habitant, j'ai l'impression qu'on est en train de construire des logements de luxe qui vont certainement changer la physionomie du quartier. Une des urgences, ce serait de travailler sur les parcs, qui sont laissés à l'abandon, de permettre d'avoir une circulation plus sécurisée. Nous avons un rond-point juste à côté d'ici où c'est vraiment un calvaire pour se déplacer. Et c'est pas rien parce que ce rond-point sépare Cureghem, qui est un quartier populaire, du centre historique d'Anderlecht. Et donc c'est tout un symbole en fait."