Des opérateurs télécoms demandent à l’UE d’obliger les géants de la tech à payer davantage

Les groupes européens de télécommunications demandent que les grandes entreprises technologiques paient davantage pour l’utilisation de leurs réseaux, rapporte lundi le journal britannique Financial Times, citant une lettre des dirigeants de 20 entreprises du secteur. Ces dernières cherchent en effet à obtenir une contribution plus juste et plus appropriée de la part des plus grands générateurs de trafic tels que Google ou Netflix.