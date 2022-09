Des ONG palestiniennes déclarées illégales et fermées de force : "Nous ne nous tairons pas, nous continuerons"

Le directeur de B’Tselem s’indigne aussi de l’attitude israélienne envers l’Union européenne : "un pays supposé ami, Israël, accuse l’Europe d’utiliser l’argent des contribuables pour financer le terrorisme. Une accusation sans fondement. Comment peut-on accepter ça ?"

L’Union européenne avait d’ailleurs grincé le 22 août en interpellant Israël : "il est essentiel de veiller à ce que la législation antiterroriste ne conduise pas à saper la société civile et son précieux travail et ses contributions à la construction de sociétés plus justes et plus pacifiques".

L’Etat qui nous attaque est récompensé par la reprise de cet accord avec l’UE ! Ce niveau d’hypocrisie est très décourageant

Pour Rula Jamal, ces prises de position sont utiles, mais insuffisantes, tant que les ONG restent déclarées illégales et terroristes : "Les pays européens et d’autres ont publié des déclarations rejetant ces accusations. Mais ils n’ont pas demandé aux Israéliens d’annuler notre classification. C’est ce que nous demandons aujourd’hui à nos partenaires, donateurs et amis : ils doivent nous soutenir surtout en appelant Israël à abroger cette classification. Tant qu’elle existe, l’Etat d’occupation poursuivra son harcèlement et son intimidation contre la société civile."

Et pourtant, l’Union européenne s’apprête à relancer son cadre de coopération privilégiée avec Israël qui était suspendu depuis 10 ans. "Nous sommes très déçus que l’Union européenne va réactiver son Conseil d’association avec Israël, lâche Rula Jamal. Comment les États européens peuvent-ils faire ça à ce stade ? Leurs partenaires palestiniens sont mis en accusation. L’Etat qui nous attaque est récompensé par la reprise de cet accord ! Ce niveau d’hypocrisie est très décourageant."

Collaboration avec la Cour pénale internationale

Mais pour la représentante d’al-Haq, la pression permanente exercée par les autorités israéliennes contre leur activité est aussi la preuve de son utilité : "Nous comprenons, à travers ça, que notre travail a un effet, qu’il a une importance majeure. Il a conduit à des communications avec la Cour pénale internationale. Notre travail sur l’économie et les droits humains vise à pointer la responsabilité des entreprises dans leur rôle dans les colonies. Ce travail pèse, au point que l’Etat d’occupation a décidé de nous éliminer."