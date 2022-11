Des oeuvres de jeunesse d’Andy Warhol aux enchères pour la première fois

Ce sont les deux lots les plus inattendus de la prochaine vente new-yorkaise de Phillips dédiée au XIXe siècle et à l’art contemporain. A cette occasion, la maison d’enchères proposera deux toiles réalisées par Andy Warhol, bien avant qu’il ne devienne le pape du Pop art.

Leurs noms : Nosepicker I et Living Room. Elles ont été peintes en 1948, alors qu’Andy Warhol étudiait l’art au Carnegie Institute of Technology à Pittsburgh (aujourd’hui connu comme l’université Carnegie Mellon). Ces tableaux ne ressemblent en rien aux toiles aux couleurs vives, saturées et contrastées, pour lesquelles l’artiste américain s’est fait connaître. Ils font plutôt penser aux œuvres expressionnistes de George Grosz ou de Willem de Kooning.

Pourtant, il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien d’authentiques Warhol. Ils sont tous les deux attribués à "Andy Warhol" et non à "Andy Warhola", le véritable nom de famille de l’artiste américain. De plus, Living Room a été exposé dans d’innombrables expositions, dont la récente rétrospective Andy Warhol : From A to B and Back Again au Whitney Museum of American Art de New York.

C’est la première fois que Nosepicker I et Living Room font leur apparition sur le marché de l’art. Elles sont restées dans la famille de Warhol pendant plus de sept décennies. Selon Phillips, elles ont failli disparaître dans les années 70 après que la voiture familiale des Warhola, dans laquelle elles étaient entreposées, ait été volée. "Heureusement pour la famille et pour les amateurs d’art du monde entier, la voiture a été retrouvée, avec les œuvres d’art complètement indemnes", explique la maison d’enchères.

Ces deux œuvres de jeunesse passeront sous le marteau le 15 novembre durant la vente du soir de Phillips dédiée au XXe siècle et à l’art contemporain à New York. Nosepicker I est estimée entre 300.000 et 500.000 dollars, et Living Room entre 250.000 et 450.000 dollars. On est (très) loin des 195 millions auxquels a été adjugé, en mai, le tableau Shot Sage Blue Marilyn de Warhol chez Christie’s à New York. Une somme qui a permis au célèbre portrait de l’actrice Marilyn Monroe de devenir l’œuvre d’art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d’enchères publiques.

Les enchères pourraient toutefois grimper pour Nosepicker I et Living Room étant donné leur "valeur historique", comme l’a expliqué Robert Manley, vice-président et codirecteur du département d’art du XXe siècle et contemporain de Phillips, à The Art Newspaper. Il a notamment ajouté :