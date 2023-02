Des objets exceptionnels Tintin et autres proposés aux enchères dimanche à Liège

Un album dit 'alterné' de L’Oreille cassée est, lui, estimé entre 15.000 et 20.000 euros, mais il y a aussi des pièces bien plus accessibles. Damien est collectionneur et a repéré quelques pièces : " On se concentre sur Tintin, malgré que là, en parcourant les lots, j’ai vu une belle planche de Deliège qui représente Bobo. On essaie de jouer sur le fait d’avoir un lot à un prix inférieur à ce qu’il a déjà été vendu auparavant ", précise-t-il.

Des achats qui peuvent aussi être vus comme des investissements : " En étant jeune, c’était vraiment un plaisir. Maintenant, je le vois un petit peu différemment. Depuis le Covid, les adjudications ont explosé et alors là, c’est vrai que je vois cela aussi comme un héritage pour mes enfants ", estime Roanne Torré, collectionneur.