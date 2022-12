Des objets et instruments de Christine McVie de Fleetwood Mac vendus aux enchères

Un certain nombre d’instruments et de tenues de scène appartenant à la regrettée chanteuse de Fleetwood Mac, Christine McVie, ont été vendus aux enchères ce week-end.

Selon le magazine Rolling Stone, la vente "Fleetwood Mac : Property From the Lives and Careers of Christine McVie, John McVie, and Mick Fleetwood" a eu lieu chez Julien’s Auctions les 3 et 4 décembre.

Cette vente aux enchères a eu lieu, par coïncidence, quelques jours seulement après le décès de Christine McVie, à l’âge de 79 ans. La cause du décès n’a pas été confirmée, mais sa famille a indiqué dans un communiqué qu’elle avait succombé "à une courte maladie".

Christine McVie avait participé à la sélection des objets mis aux enchères, dont la robe longue vintage qu’elle portait sur le verso de la pochette de l’album Rumours, vendue à 56.250 dollars.

Parmi les autres items, citons la robe hippie à pois conçue par Thea Porter qu’elle portait lors des Rock Music Awards de 1976, deux de ses trophées des American Music Awards, l’accordéon piano Weltmeister LM-25-12 qu’elle utilisait pour ses concerts, un orgue Hammond B3 de tournée et un haut-parleur rotatif Leslie avec microphones.