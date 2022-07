Des objets à donner ? Déposez-les dans une "Give box" près de chez vous !

Vous ne savez plus quoi faire de certains de vos objets, vous n’avez pas envie de consacrer de l’énergie à poster des annonces de dons ou de vente sur Internet ? Alors apportez-les à une "Give box" ! Le concept se résume par le don d’un bien en bon état dans une sorte "d’armoire à dons" près de chez soi. Tout un chacun est libre d’en profiter, la vocation est ici solidaire.

Ces "boîtes à dons" sont installées à la suite d’initiatives locales, comme à Nil-Saint-Vincent avec TWist – Walhain en Transition : "On avait fait la demande au recyparc, mais ce n’était logistiquement pas possible d’y laisser installer une Give box. Alors, on a eu l’idée de l'installer sur une place avec cette armoire", raconte Thomas Collignon.