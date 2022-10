Des nouvelles excitantes pour l’avenir des films Star Wars

Après le succès des séries autour de Star Wars ("The Mandalorian", "Andor") la saga serait-elle prête à revenir sur grand écran avec une équipe de choc ? C’est en tout cas l’espoir de nombreux fans suite aux informations communiquées par le média hollywoodien Deadline. Selon ses sources, un "film secret" serait en préparation, écrit par Damon Lindelof et réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy. Damon Lindelof, cocréateur avec JJ Abrams (qui avait signé le retour au cinéma de "Star Wars") de "Lost" a créé 2 séries magnifiques, "The Leftovers" et "Watchmen". Ce dernier projet a mis en évidence son regard critique et engagé, n’hésitant pas à dénoncer via la série le massacre d’Afro-Américains par des Américains blancs, au début du 20e siècle.

De son côté, Sharmeen Obaid-Chinoy est une réalisatrice engagée elle aussi. D’origine pakistanaise elle a consacré une partie de son travail à la condition des femmes dans son pays d’origine et notamment aux crimes d’honneur commis à leur encontre. Elle a d’ailleurs remporté à deux reprises l’Oscar du meilleur court métrage documentaire : en 2012 pour "Saving Face" et en 2016 pour "A Girl in the River : The Price of Forgiveness". Mais le monde de la fiction ne lui est pas inconnu. Elle a réalisé deux épisodes de la série "Miss Marvel" (diffusée sur Disney +, lui permettant d’avoir un pied dans la maison Disney qui détient également les droits de "Star Wars").

Pour l’écriture de ce Star Wars épisode X (censé se dérouler après la dernière trilogie et non avant) Damon Lindelof serait épaulé par un coscénariste dont le nom est encore inconnu. Sharmeen Obaid-Chinoy, en tant que réalisatrice, devrait également se pencher sur le scénario pour y apporter sa propre vision, selon Deadline.

Si les informations sont confirmées, deux cinéastes créatifs et particulièrement engagés voilà qui est de bon augure pour ce prochain long-métrage. Il s’agirait également du premier film "Star Wars" réalisé par une femme même si de nombreux épisodes des séries "Star Wars" ont été signés par des réalisatrices. Le film ne devrait toutefois pas sortir avant 2025…