Des nouvelles en Wallon autour de De Gaulle et son voyage (fictif) à Rendeux en 1968

Le Musée de la Parole en Ardenne vient de célébrer ses 40 ans d'existence et a voulu réaffirmer la nécessité de pratiquer le Wallon pour en assurer la survie. Une idée a germé, un concours de nouvelles ouvert à tous les dialectes de Wallonie avec des ingrédients imposés. Le nouvelle tourne au tour du Général De Gaulle en mai 1968, lorsqu’e le président français a disparu des radars. "En fait, il apparaît sur une photo affichée à la salle le Râtelier, témoigne de son passage par Chéoux, dans l’actuelle commune de Rendeux", explique Joël Thiry cheville ouvrière du Musée de la Parole en Ardenne, "et il fallait y ajouter une enquête policière ! " C'est une fiction bien sûr, mais aussi un bon point de départ pour les dix nouvelles qui ont participé au concours, venues des quatre coins de Wallonie. Six auteurs ont autorisé la publication dans un recueil qui permet de lire le texte en Wallon, et sur la page de droite, la traduction en Français. Une publication disponible via le site https://www.museedelaparole.be/