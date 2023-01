Des nouvelles du casting pour le biopic Amy Winehouse

Jack O’Connell incarnera le rôle de Blake Fielder-Civil, l’ex-mari d’Amy Winehouse, dans le futur biopic sur la chanteuse.

On découvrait la semaine dernière les premières images de Marisa Abela, dans le rôle de la regrettée musicienne.

Back To Black, réalisé par Sam Taylor-Johnson, est entré en production il y a quelques jours maintenant et il est désormais confirmé que c’est Jack O’Connell, déjà connu pour ses rôles dans des films comme ’71 et Lady Chatterley’s Lover, qui prendra le rôle de Blake Fielder-Civil, à qui Amy Winehouse avait été mariée en 2007 et duquel elle divorcera deux ans plus tard.

Deadline annonce aussi Lesley Manville au casting, qui incarnera la grand-mère maternelle d’Amy, et Eddie Marsan dans le rôle du père.

À la réalisation du biopic, on retrouve le duo à qui on doit le long-métrage sur l’adolescence de John Lennon, "Nowhere Boy" : Sam Taylor-Johnson (qui a également signé la saga "50 Shades of Grey") et le scénariste Matt Greenhalgh.

Studio Canal, qui produit "Back to Black", a précisé que le biopic portera sur la carrière de l’interprète de "You Know I’m No Good" de ses débuts jusqu’au succès phénoménal de son second album. Étant donné que ce dernier s’inspire de son histoire d’amour passionnelle mais extrêmement controversée avec Blake Fielder-Civil, le mariage qui a plongé la chanteuse dans les abysses de ses addictions sera évoqué.