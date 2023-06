Des nouvelles du biopic sur l'histoire du manager des Beatles, Brian Epstein

Midas Man, le futur biopic base sur l’histoire du manager des Beatles, Brian Epstein, accueille son troisième réalisateur pour la psot-production.

Deadline révèle que le film, dont la production a démarré en 2021, sera mené en post production par Joe Stephenson (Doctor Jekyll) qui prend la relève de Sara Sugarman (Vinyl) .

Toujours selon Deadline, la réalisatrice Sugarman aurait quitté le projet en raison de divergences artistiques et de problèmes d’horaire, selon des sources proches de l’équipe du film.

Joe Stephenson a déclaré dans un communiqué: "Quand on m'a proposé de prendre la direction de Midas Man, je n'ai pas eu à y réfléchir à deux fois. Les douze dernières semaines ont été un voyage épique et je ne remercierai jamais assez les acteurs et l'équipe. L'histoire de Brian Epstein devait être racontée depuis des années et je suis honoré de la porter enfin sur grand écran".

Bien qu'il soit dans la dernière ligne droite de la production, Midas Man n'a pas encore de date de sortie.

Le film devrait retracer le rôle du légendaire manager des Beatles, Brian Epstein, dans la révolution culturelle qui a suivi l'explosion de la célébrité mondiale des Beatles. Epstein a été le manager des Beatles de 1962 jusqu'à sa mort prématurée en 1967 à l'âge de 32 ans.

Le casting du film a été révélé en novembre 2021, avec Jacob Fortune-Lloyd dans le rôle de Brian Epstein. Jonah Lees (The Letter For The King) devrait incarner John Lennon, tandis que le musicien Blake Richardson du New Hope Club jouera le rôle de Paul McCartney. A ce moment-là, le magazine NME avait partagé quelques photos, toujours visibles ici.