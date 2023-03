Des nouvelles du biopic sur Keith Moon des Who

Roger Daltrey, le frontman des Who, a évoqué une nouvelle fois le biopic à propos du regretté Keith Moon. Il confirme qu’il sortira, malgré les nombreux revers qu’il a déjà connus.

Le film est en chantier depuis au moins 2005, date à laquelle Mike Myers a été engagé pour jouer le rôle de Keith Moon, mais le projet n’avance pas aussi vite qu’il le souhaiterait. Et dans une nouvelle interview accordée à Vulture le mois dernier, Daltrey a assuré aux fans que ce ne serait plus le cas pour très longtemps : "Je viens de terminer un scénario et j’espère faire mon biopic de Keith Moon dans les deux prochaines années", a-t-il déclaré.

Dans cette nouvelle interview avec le NME, Daltrey a confirmé qu’il avait récemment terminé un scénario pour le film et qu’il était déterminé à l’amener jusqu’au grand écran. "J’ai une version prête à être soumise aux réalisateurs", a-t-il expliqué.

"J’attends la réponse de l’un d‘entre eux avec qui je discutais avant de commencer à écrire le scénario. Je suis très satisfait de celui-ci. Dès qu’il aura terminé le film sur lequel il travaille, il le lira et je recevrai sa réponse. J’espère que le film sera lancé le plus rapidement possible."

Daltrey a poursuivi : "C’est une situation délicate, et cela m’a pris beaucoup, beaucoup de temps. Une myriade de scénaristes ont proposé des scénarios ratés qui m’ont finalement poussé à m’asseoir et à écrire moi-même l’histoire que j’avais dans la tête, pour interpeller les gens, et montrer qui était vraiment Keith Moon. "

Le chanteur a ensuite décrit Keith Moon comme un "personnage extraordinaire", ajoutant : "Il avait des défauts, comme nous en avons tous. Il était imparfait, comme nous le sommes tous. Mais il était merveilleux et c’était un génie incontrôlable. Et les gens comme lui manquent beaucoup dans la vie d’aujourd’hui, parce que la vie est tellement remplie de putain de médiocrité, c’est incroyable".

À la question de savoir s’il avait quelqu’un en tête pour jouer Moon dans le film, Daltrey a répondu : "Je pense à quelqu’un mais il serait trop vieux pour jouer Keith. Mais j’ai un modèle, ce qui est la chose la plus utile. "

"Mike [Myers] aurait été parfait à l’époque, mais il est malheureusement trop vieux aujourd’hui. Mais j’ai quelqu’un en tête qui est un très, très bon acteur. Mais encore une fois, il est peut-être trop vieux".

Daltrey a ajouté : "Je peux donc l’utiliser pour tester d’autres personnes et voir quelle est leur présence à l’écran. Parce qu’il y avait quelque chose chez Keith Moon qui doit être présent dans la personne que je choisirai pour jouer son rôle dans ce film".

Keith Moon est mort en 1978 d’une overdose. Il avait 32 ans.

Dans cette même interview, Roger Daltrey a évoqué la prochaine édition de son Teenage Cancer Trust, le drame de Cincinnati et la tournée que The WHo s’apprête à entamer.