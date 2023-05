Des nouvelles de Remco Evenepoel : "La 6e étape va être difficile…"

Bien malgré lui, il a été l’un des grands acteurs d’une 5e étape du Giro 2023 bien plus animée que prévu. Tombé deux fois, d’abord en début de parcours à cause d’un chien puis à l’orée des trois derniers kilomètres, Remco Evenepoel a vécu une journée noire, heureusement sans trop de casse. Quoi que…

Si de prime abord la formation Soudal Quick-Step se voulait rassurante à l’arrivée en expliquant que Remco Evenepoel avait évité le pire et avait pu finir l’étape "tranquille", le principal intéressé a lui, confié à demi-mot à HLN, qu’il ressentait de "grosses douleurs."

Un bilan médical spontané confirmé par le médecin pendant la soirée. Au terme d’examens plus approfondis, Toon Cruyt, médecin de la formation belge, a communiqué ceci : "Remco éprouve de grosses douleurs sur le côté droit avec un hématome et des muscles contractés, ainsi que quelques problèmes au niveau du sacrum. Avec quelques bons massages et des traitements ostéopathiques, suivis d’une bonne nuit de sommeil, on espère que les choses iront mieux. On en saura plus jeudi matin mais c’est sûr que la sixième étape sera difficile pour lui."

Pour l’instant, rien d’alarmant donc, même si ces séquelles pourraient avoir des répercussions sur son niveau dans les prochains jours. À quel point ? On le saura sans doute très vite.