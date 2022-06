Des nouvelles de l'hospitalisation de Travis Barker, batteur de Blink-182

On apprenait hier que le batteur de Blink 182 avait dû être hospitalisé le 28 juin à Los Angeles, et c’est une pancréatite qui a nécessité cette admission soudaine, selon Enterainment Tonight .

“Travis était malade et ressentait d’intenses douleurs dans l’abdomen. Cela a fini par l’inquiéter sérieusement, tout comme son épouse Kourtney Kardashian. Ils ont appelé le 911 et il a été emmené d’urgence à l’hôpital. Après plusieurs examens, les médecins confirment le diagnostic de pancréatite, mais on ne sait pas encore ce qui a déclenché le souci (peut-être une colonoscopie, selon d ‘autres sources).

Peu de temps avant son hospitalisation, il avait tweeté : "God Save Me". On ne savait pas si cela fait référence à son état, ou bien à une chanson sur laquelle il a travaillé avec le rappeur Machine Gun Kelly en mars dernier.