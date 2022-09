Des nouvelles de "l’affaire Marilyn Manson"

L’enquête entamée par le Comté de Los Angeles à l’encontre de Marilyn Manson a été lancée il y a plus d’un an et demi et nous apprenons cette semaine, via une vidéo postée par le département du shérif, que l’affaire avance.

Aux dernières nouvelles, reçues au mois de mai, un juge de Los Angeles avait refusé l’affaire contre le musicien, déposée par Ashley Waters. Mais Marilyn Manson fait toujours l’objet de poursuites de la part d’Evan Rachel Wood, Ashley Morgan Smithline, et Esmé Bianco. Suite à ces accusations, le chanteur a été lâché par sa maison de disques, Loma Vista et par son manager de longue date, Tony Ciulla. Le chanteur a également été écarté de ses projets télévisés.

A présent, le Procureur a précisé qu’il attend des nouvelles imminentes du shérif :