Des nouvelles dates pour les matchs des Diables Rouges en Nations League au mois de juin

Belgique-Pologne le 8 juin, Pays de Galles-Belgique le 11 juin et Pologne-Belgique le 14 juin. Telles sont les nouvelles dates de trois des quatre rencontres que les Diables Rouges doivent disputer en juin dans le cadre de la Nations League. En cause, le barrage entre l'Ecosse et l'Ukraine, planifié au 1er juin, et qui aura des répercussions en cascade...

En raison de la situation de guerre en Ukraine, le match de barrage pour la Coupe du Monde de l'Ukraine en Écosse, initialement prévu le 24 mars, sera joué le mercredi 1er juin. Le vainqueur de ce duel affrontera le Pays de Galles dans un deuxième match de barrage décisif le dimanche 5 juin. Cela signifie que le Pays de Galles jouera 5 matches en juin au lieu de 4. Dans le groupe du Pays de Galles, au sein duquel les Diables Rouges ont aussi été versés, des modifications importantes ont donc dû être apportées au calendrier. Le match d’ouverture des Diables Rouges face aux Pays-Bas est bien maintenu au vendredi 3 juin. Le second match, à domicile contre la Pologne, est quant à lui déplacé du lundi 6 au mercredi 8 juin. Les deux rencontres en déplacement des Belges se joueront un jour plus tard que prévu. Pays de Galles – Belgique est reporté du vendredi 10 au samedi 11 juin, tandis que Pologne – Belgique se jouera le mardi 14 juin au lieu du lundi 13 juin. L’URBSFA informera les supporters des Diables Rouges au plus vite des suites qui seront données à la vente des tickets et l’organisation des déplacements au Pays de Galles et en Pologne. Nouveau calendrier Le 3 juin (20h45) : Belgique - Pays-Bas

Le 8 juin (20h45) : Belgique - Pologne

Le 11 juin (20h45) : Pays de Galles - Belgique

Le 14 juin (20h45) : Pologne - Belgique