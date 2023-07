Des nouveaux parcours de VTT en Wallonie

Des projets pilotes ont déjà vu le jour dans la Région

C’est le cas de l’Endur’Ourthe, le trail center d’Esneux-Anthisnes, créé en avril 2022. Pour Gilles Franck, cycliste professionnel en VTT Enduro et membre de l’ASBL Endur’Ourthe, de tels projets vont permettre de proposer un vrai cadre à cette pratique : "C’est un sport qui se développe dans l’ensemble. Il y a beaucoup plus de monde qui commence à rouler et ça devenait un peu le bazar avec les traces pirates. Maintenant, on roule sur des traces légales et qui sont entretenues par les trails centers."

Un sport à sensation forte qui se veut accessible au plus grand nombre. Comme au ski, chaque piste à sa couleur. De la verte à la noire, il y en a pour tous les niveaux, explique Simon Spineux, l’un des créateurs du trail center Endur’Ourthe : "C’est un sport qui peut être considéré comme relativement dangereux. Maintenant, chacun y va avec son niveau et c’est pour ça que c’est important d’avoir des pistes de couleurs différentes."