Des nouveautés au festival Scène sur Sambre

La 10e édition de Scène sur Sambre se tiendra du 26 au 28 août à l’Abbaye d’Aulne à Thuin. La nouvelle équipe à la tête du festival propose du changement. Des grands noms sont à l’affiche comme Henri PFR, Kid Noize, PLK ou encore Calogero. Dix-huit artistes seront présents mais les concerts n’auront plus lieu sur l’eau. La scène sera installée sur la plaine, " le matériel des artistes est de plus en plus lourd et encombrant. Au niveau de la sécurité, cela devenait très compliqué ", explique l’un des organisateurs, Olivier Michel.

L’évènement se déroule en trois jours : " le vendredi sera consacré à l’électro. Samedi, la musique sera plus urbaine et dimanche, l’ambiance sera familiale avec des groupes Pop ", précise Jean-François Guillin, responsable du Ronquières Festival et désormais de Scène sur Sambre.

Autre nouveauté, plus question d’utiliser des tickets pour la nourriture et les boissons. Les paiements se feront grâce à un bracelet muni d’une puce, " c’est une sorte de porte-monnaie électronique qu’on peut recharger à des distributeurs sur le site. Cela va beaucoup plus vite lorsqu’on se présente au bar ". Le camping changera aussi d’emplacement. Un espace plus grand sera mis à disposition des festivaliers. Au total, 18.000 personnes sont attendues à Scène sur Sambre.