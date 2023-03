Des nominations de généraux et un jeu de chaises musicales en vue à la Défense

Parmi eux les futurs lieutenants-généraux - promus le 26 juin prochain - figurent les généraux-majors Frederik Vansina, un aviateur qui quittera le poste de sous-chef d'état-major chargé de la stratégie pour devenir vice-chef de la Défense (V-Chod, soit numéro deux des forces armées), Pierre Gérard, l'actuel commandant de la composante terre, appelé à exercer la fonction de représentant permanent belge (Milrep) près des Comités militaires de l'Otan et de l'Union européenne, l'inspecteur général Tom Wouters, nommé "officier de projet pour la nouvelle structure de l'état-major de la Défense", Vincent Descheemaekers, qui restera sous-chef d'état-major chargé des opérations et de l'entraînement (Ops&Trg), et Thierry Essers, le chef de cabinet adjoint de la ministre de la Défense, appelé à devenir directeur général des ressources humaines (DG-HR).

L'actuel "patron" de la Marine, l'amiral de division Jan De Beurme, sera nommé à la même date vice-amiral pour exercer la fonction d'Inspecteur-général libérée par Tom Wouters.