Des navires espions russes cartographient la Mer du Nord en vue d'éventuels sabotages, selon plusieurs médias nordiques

"Nos services de renseignement et de sécurité sont attentifs à ce scénario", avait souligné Vincent Van Quickenborne. Le vice-Premier ministre libéral avait en outre précisé que la nouvelle loi sur la Sûreté maritime, entrée en vigueur en début d'année, autorise désormais la surveillance filmée en mer, "notamment sur les éoliennes, auxquelles ce bateau suspect semblait s'intéresser".

Le documentaire, qui doit être diffusé mercredi soir, a suscité une réaction immédiate de Moscou, qui pointe la responsabilité occidentale dans le spectaculaire sabotage des gazoducs sous-marins Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne.

"Les médias de ces pays ont fait une erreur dans leur enquête. Ils préfèrent à nouveau accuser sans fondement la Russie", a déclaré à la presse mercredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

"Nous préférerions qu'ils accordent plus d'attention aux attaques contre Nord Stream et à une enquête internationale transparente et impartiale au sujet de ces actes de sabotage", a-t-il affirmé.