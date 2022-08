Des navires de guerre allemands coulés pendant la Seconde Guerre mondiale apparaissent dans le Danube

Les carcasses de dizaines de navires de guerre allemands chargés d’explosifs et coulés pendant la Seconde Guerre mondiale sont visibles dans les eaux du Danube près de Prahovo, ville portuaire de Serbie. Une grande partie de ces 20 carcasses de bateaux contiennent encore des tonnes de munitions et d’explosifs et constituent un danger pour la navigation.

Conséquence de la pire sécheresse qu’ait connue l’Europe depuis des années, le Danube se retrouver à l’un de ses niveaux les plus bas depuis près d’un siècle, permettant de découvrir ces navires qui faisaient partie des centaines de bateaux coulés le long du Danube par la flotte de la mer Noire de l’Allemagne nazie en 1944, alors qu’elle battait en retraite devant l’avancée des forces soviétiques.

Éparpillés dans le lit du fleuve, certains navires sont encore dotés de tourelles, de ponts de commandement, de mâts brisés et de coques tordues, tandis que d’autres sont en grande partie immergés sous des bancs de sable.