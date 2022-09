Des Napolitains au chômage brûlent les factures d'électricité : "Les politiques ne connaissent pas les problèmes de tous les jours"

Bientôt, on ne pourra même plus acheter à manger pour nos familles

D’autres Napolitains sur place critiquaient également une classe politique "distante des problèmes que les familles italiennes vivent au jour le jour."

"Les hommes et femmes politiques devraient venir passer quelques jours dans ces ruelles pour enfin comprendre à quel point la hausse des prix est en train de tuer les familles", expliquait Bianca, une manifestante.

Beaucoup s’inquiètent de l’inflation, dont les effets sur des aliments comme le pain, les pâtes mettent en difficulté les familles. "Bientôt on ne pourra même plus acheter à manger pour nos familles", concluait-elle.

Le revenu de citoyenneté en question

Autre enjeu capital évoqué par les manifestants : le revenu de citoyenneté (max 780 euros par mois) accordé par le gouvernement et fruit du programme électoral du Mouvement 5 Etoiles.

Aujourd’hui, son efficacité est remise en question : on craint qu’il constitue un frein à la recherche d’un emploi stable. Face aux intentions de plusieurs partis de l’abroger ou de le modifier, les Napolitains se disent inquiets. Pour beaucoup d’entre eux, c’est la seule source de revenu. Pour certains, c’est même plus avantageux de recevoir cet argent que de cumuler des petits boulots, souvent précaires et au noir et très mal payés.