Des musiques pour "guérir" les maladies : une mode lucrative sans fondement scientifique.

Sont notamment pointées du doigt des formules payantes et particulièrement lucratives associées à ces "fréquences de guérison". Sur le site "developpementperso.com", des musiques appelées "fréquences thérapeutiques de guérison" sont ainsi vendues 149 euros. Une fréquence, celle de 528 hertz, est, elle, commercialisée pour 47 euros sur le site mental-waves.com sous le nom "fréquence miraculeuse" accompagnée d'une description assurant sans aucun fondement scientifique qu'il "a été prouvé que le fait d’écouter une seule et simple et note de musique vibrant à 528 Hz pouvait réparer notre ADN".

"Il faut faire la différence entre bien-être avec une musique qui berce et la promesse d'une guérison du cancer, cette dernière s'apparentant à de la publicité mensongère", explique Marie Drilhon.