Des munitions wallonnes en Russie ? Elio Di Rupo a convoqué l’ambassadeur de Serbie

Le ministre-président a demandé à rencontrer en urgence ce mardi 11 juillet l’ambassadeur de Serbie.

En cause : une entreprise liégeoise, New Lachaussée (NLC), dont la Région est actionnaire minoritaire.

Cette société de Herstal est spécialisée dans la fabrication de machines destinées à produire des munitions. Des machines NLC ont été vendues à la Serbie, et il y a un fort soupçon que ces machines aient produit des munitions à destination de la Russie, en guerre contre l’Ukraine.

Une enquête du magazine #Investigation de la RTBF laisse à penser que NLC aurait pu fournir indirectement via la Serbie des munitions à la Russie de Vladimir Poutine. C’est ce que démontre une étude du bureau KPMG, dissimulée aux actionnaires de NLC, dont la région wallonne.

Interrogé ce mercredi au Parlement de Wallonie, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) a ainsi confirmé que ce rapport confidentiel n’avait pas été transmis aux actionnaires siégeant au conseil d’administration (parmi lesquels les représentants de Wallonie Entreprendre, qui représente les autorités wallonnes). L’avocat de la société a simplement indiqué aux membres du CA, qu' "il n’y avait rien d’illégal dans ce rapport", a précisé le ministre-président aux députés.

Serbie

Elio Di Rupo signale qu’il a demandé à voir l’ambassadeur de Serbie. La rencontre a eu lieu ce mardi 11 juillet. Selon le ministre-président, "celui-ci a été très étonné des questions posées. À son sens, il n’y avait d’autorisation des autorités serbes à transférer quelques armes ou munitions en Russie".

Ceci étant, Elio Di Rupo adresse ce mercredi à l’ambassadeur, "une lettre détaillée avec des questions en espérant qu’il puisse me répondre". Et de poursuivre : "J’ai demandé à notre ministre des affaires étrangères de demander à notre ambassadrice à Belgrade de prendre contact avec les autorités serbes pour les interroger sur le sujet. Enfin, une délégation est mise sur pied et se rendra dès que possible en Serbie, dans les entreprises serbes, qui ont bénéficié du matériel de New Lachaussée, pour vérifier que le matériel est toujours bien là et pour tenter de comprendre la situation".