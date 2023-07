Des munitions belges en Russie via la Serbie ? Pas de détournement selon la délégation wallonne envoyée sur place

Des munitions belges se sont-elles retrouvées dans les mains des Russes via la Serbie ? Non selon une délégation commanditée par le ministre-président wallon Elio Di Rupo.

Cette dernière s’est rendue en Serbie en début de semaine pour vérifier que le matériel militaire wallon envoyé dans cet État des Balkans n’était pas détourné vers la Russie ou la Biélorussie, a indiqué vendredi le cabinet Di Rupo.

Le matériel provenant de l’entreprise New Lachaussée (NLC), basée à Herstal, se trouve bien en Serbie et rien n’indique que les sanctions de l’Union européenne à l’encontre de Moscou et de l’embargo russe ont été contournées, a conclu la délégation selon le cabinet.

Cette délégation, déployée pour une mission de trois jours, se composait de représentants de l’administration en charge des licences d’exportation d’armes (soit le SPW Économie, Emploi, Recherche ainsi que la section Contrôle licences – Analyse de politique étrangère de Wallonie-Bruxelles International), de la commission wallonne d’avis sur les licences d’exportations d’armes et, enfin, du cabinet du Ministre-Président wallon.

Accompagnée sur place de représentants de l’ambassade de Belgique et de l’attaché de Défense belge en Serbie, la délégation a visité les installations serbes où devait se trouver le matériel.

Le 4 juillet dernier, et suite à des informations révélées par la cellule #Investigation de la RTBF, le ministre-président wallon a suspendu préventivement, avec effet immédiat, les licences en cours de validité pour New Lachaussée vers la Serbie, après avoir pris connaissance des conclusions du rapport de Wallonie Entreprendre sur un audit de KPMG concernant les possibles liens entre la société liégeoise et la Russie, avec la Serbie en troisième larron.

Dans leur rapport rendu jeudi à Elio Di Rupo, les membres de la délégation ont constaté que les machines de New Lachaussée se trouvaient bien en Serbie. Ils ont également relevé l’accès sans restriction à des sites de haute sécurité et la transparence dont a témoigné la partie serbe.

"Selon l’attaché de Défense américain en Serbie, il n’y a aucun indice d’exportations serbes vers la Russie (ni vers le Bélarus), ni actuellement aucune trace de munitions serbes sur le champ de bataille en Ukraine", pointe le cabinet wallon.

"Aucun élément ne laisse donc à penser qu’il y aurait eu un contournement des sanctions de l’UE à l’encontre de la Russie ou de l’embargo russe", conclut la délégation.