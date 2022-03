Des moutons attaqués par un loup dans la région de Ciney

Il y a un mois environ, des moutons ont été attaqués dans la région de Ciney. Différentes analyses ont été réalisées et permettent de déterminer que l’attaque est l’œuvre d’un loup et non pas d’un chien. Violaine Fichefet, biologiste et membre du réseau loup, était l’invitée de Namur matin ce lundi 28 mars. Elle nous livre plus de détails sur le loup responsable de cette attaque, un loup de passage.