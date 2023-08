Le moustique tigre est un spécimen un peu plus petit que la normale avec ses rayures noir et blanc caractéristiques. Il est bien plus agressif que nos moustiques indigènes.

Les moustiques tigres sont arrivés depuis quelques années chez nous importés d’Asie avec le bambou et les pneus de voiture par exemple. L’année dernière, des chercheurs l’ont signalé en différents endroits de Belgique et notamment à Lebbeke, une commune de Flandre orientale.

Leurs larves ne survivaient pas à l’hiver jusque-là mais à Lebbeke, les moustiques tigres ont passé l’hiver et sont à nouveau présents. La biologiste à l’Institut des maladies tropicales Isra Deblauw le confirme : "Nous avons commencé un nouveau monitoring cette année et nous avons observé qu’il existe une nouvelle colonie de moustiques tigre dans le même endroit. Et nous avons trouvé, à nouveau, des œufs. Ça veut dire qu’il y a eu reproduction, cette année, exactement à ce même endroit. C’est probablement une hibernation".