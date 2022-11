Des moucherons dans nos maisons : un danger pour la santé ?

Des mouchettes… Au mois de novembre ?

La présence de moucherons dans nos habitats fin octobre, début novembre n’est pas tout à fait anormal. Par contre, ce qui est étonnant, c’est qu’il y en a quand même encore un certain nombre. En cause, le réchauffement climatique. Le fait qu’on ait eu un été très chaud, avec une période caniculaire et un début d’automne relativement doux et humide. Rappelons que le mois d’octobre 2022 est un des mois les plus chauds que la Belgique ait vécu. Conclusion : la chaleur et l’humidité sont deux facteurs que les moucherons adorent. Ils continuent donc à proliférer dans nos maisons et se développer particulièrement dans les volets roulants, les bouches de ventilation et dans les siphons des éviers, où ils se mettent dans les petits interstices.