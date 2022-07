Des motos trop bruyantes dans la Vallée de la Lienne ? Des actions pour limiter les nuisances sonores et augmenter la sécurité

La Vallée de la Lienne entre Stoumont et Lierneux est une des plus belles de Wallonie. C’est aussi une des plus fréquentées par les motards par jour de beau temps. Le bruit, la vitesse excessive, les riverains en ont assez. Les communes aussi. Elles ont tenté l’expérience de messages de sensibilisation, de sonomètre et de contrôles renforcés puis limité la vitesse à 70 kms/h.

Ça a porté ses fruits. La ministre De Bue, chargée de la sécurité routière et du tourisme en Wallonie, a donc décidé d’étendre l’action de sensibilisation à 30 autres communes avec ce slogan "Sois un motard sympa, baisse les gaz".

Les communes concernées font partie des zones de police Condroz, Haute-Meuse, Arches, Condroz-Famenne et Stavelot-Malmedy.