Des morts par millions : toutes les guerres sont absurdes !

C’est de cette façon que Josy Dubié s’exprime en évoquant les nombreux conflits qu’il a déjà connus et couverts pour bon nombre. Ne nous voilons pas la face : des exactions, il y en a dans tous les camps… Dubié dit tout haut ce que tant d’entre nous pensent, ce sentiment de l’absurdité de toute guerre, de tout conflit, voire de toute révolution qui cause bien des morts, absolument inutiles et injustes… Une situation devant laquelle nous sommes hélas bien impuissants et désarmés.

Toute guerre est une aberration. Je vous le confie, c’est mon sentiment depuis que j’ai acquis ma conscience adulte… C’est aussi une réflexion que je me fais parfois plusieurs fois par jours alors que la guerre sévit en Ukraine et un peu partout dans le monde. L’Ukraine nous touche peut-être bien plus fortement que d’autres conflits, car il est si proche de nous et si périlleux pour la paix européenne et mondiale.