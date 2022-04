Des monstres au volant : près de 50 plaintes contre la campagne anti-vitesse de Bruxelles Mobilité (vidéo)

Cette campagne déclinée aussi en affiches et spots radio a fait plus de 385.000 vues sur Youtube dans sa version francophone (97.000 dans sa déclinaison en néerlandais). C’est l’un des clips de prévention de Bruxelles Mobilité, l’administration régionale de la mobilité, les plus visionnés. Peut-être parce qu’elle interpelle et ne fait pas l’unanimité.

Un climat de peur, accusateur et stigmatisant

Que dit par exemple l’une des plaignantes auprès du Jury d’éthique publicitaire ? Qu’il s’agit "clairement d’une stigmatisation honteuse des automobilistes", les faisant passer pour "des tueurs".

Un autre plaignant communique, dit le JEP, que "venant d’une organisation officielle dont le cahier des charges est d’améliorer la mobilité dans Bruxelles et de traiter tous les usagers sur un pied d’égalité, cette vidéo a clairement pour but de stigmatiser les automobilistes de manière scandaleuse, digne des propagandes antisémites nazies du siècle dernier."

Un plaignant "évoque le climat de peur, accusateur et stigmatisant, de la vidéo. Il a communiqué que chaque jour la disgrâce voire la haine augmente entre les différents usagers de la route. Avec le discours des politiques et des clips vidéo de ce genre, la fracture entre automobilistes et autres usagers grandit chaque jour un peu plus. Il n’arrive pas à sentir le moindre degré de prévention dans cette campagne qui est accusatrice, néfaste, stigmatisante envers une seule catégorie d’usagers."

Une campagne de propagande anti-automobilistes

"Les automobilistes y sont représentés comme des monstres assassins et c’est une véritable campagne de propagande anti-automobilistes selon lui car l’Administration n’attaque plus la voiture, elle attaque les conducteurs. Il est véritablement choqué par cette campagne de désinformation qui manque d’éthique."

Une autre plaignante : "Cette stigmatisation exagérée/mensongère, quasi journalière des automobilistes, mettant en plus en scène des enfants n’est plus acceptable surtout lorsque comme elle on est handicapé et que de facto la voiture est vitale."

Dernière critique : "Cette publicité incite à la haine, est raciste (méchant noir), stigmatise des conducteurs et est mensongère."

La vitesse pointée du doigt, pas les automobilistes

Des critiques justifiées pour le JEP qui a laissé la possibilité à l’annonceur de répondre ? Aucunement. "Le slogan susmentionné indique bien que c’est la vitesse qui est pointée du doigt et pas le simple fait d’être automobiliste. Dans la vidéo, c’est également le dépassement de la vitesse autorisée qui est bien mis en avant par les images et le son. Les conducteurs mis en scène représentent simplement la diversité de la population et se transforment en monstres pour illustrer le thème de la campagne et notamment que 'rouler vite ne vous fera pas gagner un temps monstre' et 'peut provoquer un monstrueux accident', comme le détaille le site web de l’annonceur."

"La campagne en question n’assimile pas", ajoute le Jury dans un avis rendu fin mars, "les automobilistes à des monstres au volant mais se limite à dénoncer un éventuel comportement illégal de leur part qui, lui, est problématique, leur fait perdre leurs moyens et met également leur sécurité en tant que conducteurs en danger."

Pas question non plus dans cette campagne de condamner la voiture en général.