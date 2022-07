Des "monsieur camp" dans certaines communes pour que les camps scouts soient paisibles

Cet été, plusieurs camps scouts ont connu des problèmes à différents endroits de Wallonie. Dernier exemple en date, les nuisances notamment sonores d’un camp à La Roche.

Pour éviter ce type de conflit, de plus en plus de communes wallonnes engagent un "Monsieur Camp", un facilitateur, entre scouts, riverains et autorités. Il y en a 49 en Wallonie.

Celui de Theux s’appelle Léopold Heuze. Il est lui-même membre des mouvements de jeunesse, ce qui favorise les contacts. Nous l’avons suivi lors de ses visites.