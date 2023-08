Des mocktails aux fruits pour un date ensoleillé sans alcool

Le soleil est enfin de retour après un été pas terrible en Belgique (mais on ne se plaint pas – ou juste un petit peu) et avec lui, les cocktails et les ombrelles colorées dans les verres encore plus colorés.

Des recherches récentes montrent que les jeunes consomment moins d’alcool et remettent en question leurs relations avec l’alcool plus que n’importe quelle autre génération. Ce changement s’étend également à la vie amoureuse de la génération Z, avec l’essor des "dry dating", qui sont plus populaires que jamais, où les jeunes choisissent consciemment d’apprendre à se connaître sans l’influence de l’alcool.

Voici quatre recettes de mocktails plus ou moins faciles dont le thème est le fruit mais pas n’importe lesquels… les quatre icônes de fruits de Fruitz (cerise, raisin, pastèque et pêche).