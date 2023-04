Des "mini" recyparcs au pied de trois immeubles de logements publics à Couillet et Montignies-Sur-Sambre améliorent la propreté des lieux

Un espace grillagé, accessible avec une clé ou un badge et qui comprend une dizaine de conteneurs. C’est le nouvel espace de tri des déchets conçu par la société de logements de service public La Sambrienne et l’intercommunale Tibi. Il en existe trois : deux à Couillet et une à Montignies-Sur-Sambre. Ces espaces desservent chacun 40 ménages. Les résidents déposent quand ils le veulent les déchets organiques, PMC, papiers-cartons, verres et déchets résiduels dans le bon conteneur, aiguillés par une signalétique simple.