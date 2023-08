Des mini-caravanes pour vélos électriques, pour quoi faire ?

A chaque fois, il est question d'un équipement relativement compact et léger embarquant des commodités essentielles pour pouvoir camper : un lit, un espace de rangement et parfois une petite cuisine, voire une salle d'eau.

Le Français TinyVroum, qui s'est fait connaître avec un premier modèle (avec panneaux solaires) de caravane pour voitures, propose désormais à son catalogue la CapsulBike, à destination, comme son nom l'indique, des vélos.

On y trouve un poste de couchage de 200x70 cm, un kit de cuisine en inox et aluminium, une mini table pliante.

Un panneau solaire permet de récupérer assez d'énergie pour faire fonctionner un sac de couchage chauffant, une petite glacière et un éclairage Led. Enfin, l'ensemble est équipé d'un système de récupération et de filtration de l'eau de pluie ainsi que d'une cabine de douche et de WC pliants. En option, vous pouvez même opter pour un vidéoprojecteur et son écran détachable pour vous faire une toile en extérieur. Cette Capsulbike a été récompensée du prix Léonard de Vinci au dernier Concours Lépine.