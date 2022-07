Des mines de lithium, gallium, germanium, vont-elles s’ouvrir en Belgique et en Europe pour diminuer notre dépendance à la Chine ?

Eric Pirard nous le rappelle, la Belgique ne dispose pas de gisements de lithium. Par contre, l’Europe ne manque pas de potentiel. Le lithium est présent dans les lacs salés sous forme de saumure, soit en roche. Et ce spécialiste d’insister : "Il s’agit de deux types d’exploitation très différents. En ce qui concerne l’exploitation des saumures. L’idée répercutée est qu’elles consomment beaucoup d’eau. En réalité, la saumure est une eau fortement chargée en sel. Elle est simplement évaporée pour récupérer le lithium. Donc, on ne consomme pas d’eau. Au contraire, on purifie de l’eau."

Selon cet expert, il n’y aurait donc pas de grands problèmes de pollution liés à l’exploitation du lithium contrairement, par exemple, à l’exploitation du cuivre.

S’il existe bel et bien des gisements importants de lithium en Europe : au Portugal, en Espagne, en Serbie, en Grande-Bretagne, en Finlande. Un gisement existe également en Allemagne. Appelé Vulcan, ce gisement permettrait d’associer géothermie et extraction de minerai. Eric Pirard nous explique : "On va chercher des eaux très chaudes à environ deux kilomètres sous terre. En remontant ces eaux, on a à la fois la chaleur et en même temps, on peut extraire du lithium de ces eaux très chaudes. Vulcan a déjà signé avec la plupart des grands fabricants automobiles européens."

Un important gisement de lithium se trouve également en Serbie. Il a fait l’objet de nombreuses explorations préliminaires pour que son exploitation soit, finalement, refusée par le gouvernement serbe.

Une fois encore, l’exploitation de minerais en Europe est plus que jamais confrontée à l’effet Nimby (not in my back yard -traduction ' pas dans mon jardin')