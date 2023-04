Des minerais pour les batteries bientôt exploités dans les abysses de l’océan ?

Il s’agit essentiellement de l’exploitation des nodules polymétalliques présents dans une zone du Pacifique appelée Clarion-Clipperton. Ces nodules reposent sur le plancher océanique à plus de 5000 mètres de profondeur. Ils sont riches en cobalt, manganèse, nickel, cuivre, tous ces minerais dont nous avons besoin pour les batteries ou les panneaux photovoltaïques. Des cheminées minérales y sont également présentes. Géologue à l’U-Namur, Johan Yans nous les décrit : " On les appelle les fumeurs noirs. Ils émettent en permanence des fluides riches en métaux. Et comme ces émanations ressemblent à des fumeurs et qu’elles sont noires, on les appelle des Black Smokers. Ces fluides ont attiré l’attention des compagnies minières depuis déjà quelques décennies, depuis qu’on est capables d’aller dans les fonds marins et de les filmer. L’idée serait de récolter directement ces métaux, mais on est nettement moins avancés dans la recherche de ces Black Smokers que certaines compagnies minières ne le sont pour la caractérisation des nodules polymétalliques. "

Ces zones abritent non seulement une grande richesse minérale mais aussi une faune particulièrement adaptée à ces conditions de vie comme nous l’explique Kelle Moreau, biologiste marin et porte-parole à l’Institut royal des Sciences naturelles : " A ces grandes profondeurs, nous avons un écosystème très vulnérable. Beaucoup d’animaux très adaptés s’y développent et s’y reproduisent très lentement. Les Black Smokers sont des endroits où beaucoup de minerais viennent du fond marin mais une communauté biologique très spécialisée habite là aussi. Donc. Mais nous devons mieux connaître l’interaction entre cette faune et son environnement. C’est le principe de précaution qui impose qu’on développe mieux la connaissance scientifique avant de commencer des activités industrielles. "