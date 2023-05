Des millions wallons pour rendre attractifs l’ancienne gare de Péruwelz, le Carré Janson à Tournai et l’hôtel de Ville de Mons

Un parcours touristique, pédagogique et immersif sera créé. Celui-ci mobilisera tous les sens des visiteurs et les plongera dans des décors imaginaires entièrement artificiels et des salles historiques. Ce parcours original, d’une durée de 45 minutes à 1 heure 30, se déploiera sur 2000 m², dans les trois bâtiments historiques de l’Hôtel des Anciens prêtres et de l’ancienne Bibliothèque, et sur trois niveaux totalement réaménagés.

Le Carré Janson est un des éléments clé de la valorisation touristique de Tournai, d’autant plus que la cathédrale sera difficilement accessible encore de longues années pour cause de restauration.