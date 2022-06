Des millions de personnes n’ont pas la protection sociale à laquelle elles ont droit, dénonce l’ONU

"Une adresse permanente, des documents d’identité ou un emploi déclaré sont exigés pour accéder à de nombreux programmes sociaux, mais ces conditions restent hors de portée pour le milliard de personnes qui n’ont pas d’identité légale, ou le 1,6 milliard de personnes qui ont un emploi informel", ajoute le rapporteur de l’ONU.

Afin de réduire le non-recours aux droits, le rapport recommande de simplifier les procédures et de renforcer l’accessibilité aux services publics en présentiel. Il encourage les gouvernements à améliorer le suivi du phénomène et à mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation ciblée.

"Les sociétés ne réalisent aucune économie en n’utilisant pas ces budgets sociaux", note Olivier De Schutter. "Les aides non réclamées […] représentent une occasion manquée de construire des économies plus inclusives, résilientes et prospères."