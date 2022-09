Des milliers de Russes cherchent à fuir la mobilisation militaire : où peuvent-ils se rendre ?

L’Union européenne vient de suspendre l’accord qui facilitait l’octroi de visas de court séjour pour les citoyens russes. Quatre pays sont allés plus loin et ont pratiquement interdit l’entrée de leur territoire aux citoyens russes. La Pologne et les trois pays baltes n’autorisent plus l’entrée de Russes que dans des situations particulières : les dissidents, de cas humanitaires, pour des motifs familiaux et les titulaires d’un permis de résidence dans l’Union européenne.

La Finlande offre la dernière frontière terrestre de l’Union européenne encore entre-ouverte aux citoyens russes à l’heure actuelle. Les passages à cette frontière se sont d’ailleurs intensifiés la nuit dernière, quelques heures après l’annonce faite par Vladimir Poutine.

La Finlande a pourtant déjà divisé par dix le nombre de visas accordés aux Russes. Helsinki annonce à présent son intention de prendre des mesures supplémentaires pour restreindre, voire bloquer entièrement le transit de touristes russes porteurs d’un visa Schengen émis par un autre pays.