Des milliers de poissons morts découverts dans un fleuve allemand

La ministre allemande de l'Environnement, Steffi Lemke (Grüne), craint une "catastrophe environnementale" après la découverte de milliers de poissons morts dans une portion du fleuve Oder, près de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. "Cette situation m'ébranle et m'inquiète beaucoup", a confié la responsable politique vendredi.

Les causes de cet événement inhabituel sont pour le moment inconnues, explique la ministre. "Actuellement, de nombreuses parties travaillent d'arrache-pied pour élucider les causes de la mort massive des poissons et réduire au maximum les potentiels dommages ultérieurs", a souligné Steffi Lemke.

Selon les autorités polonaises, dix tonnes de poissons morts ont été ramassées dans une portion du fleuve entre la ville de Francfort-sur-l'Oder et la Pologne.