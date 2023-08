Des milliers de personnes attendues à Malmedy pour la 14e édition du festival Vibrations

La quatorzième édition du festival Vibrations accueillera du 10 au 13 août plusieurs milliers de personnes pour profiter d’une cinquantaine de concerts gratuits dans le centre de Malmedy.

Pour cette édition 2023, le festival propose une programmation éclectique regroupant de jeunes artistes mais aussi des talents confirmés avec, par exemple, Plastic Bertrand qui sera présent le samedi soir, à l’occasion de "La folle nuit des années '80". Tout au long de ces quatre jours de fêtes, plusieurs scènes seront installées dans la cité de la Warche et des animations seront organisées dans tout le centre-ville.

La soirée du jeudi soir sera consacrée à une programmation urbaine, électro, avec de jeunes rappeurs ainsi que des DJ’s. Le vendredi, des groupes de reprises de Simple Minds et U2 se produiront sur la scène principale. La soirée du samedi sera pour sa part articulée autour de la thématique des années '80 avec notamment la présence de Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Début de Soirée, Cookie dingler et Plastic Bertrand. "Le samedi, on célébrera aussi le 40e anniversaire de notre radio locale Impact FM. Nous accueillerons de nombreuses personnes qui ont travaillé à la radio ou qui nous ont inspirés", explique l’administrateur et coordinateur général du festival, Jean Steffens.

Le dimanche s’annonce, lui, plus familial avec des animations pour les enfants, des fanfares, les Mâm’di Kids ou encore un hommage à Daniel Balavoine avec le groupe Lipstick. À l’occasion de ses 50 ans, la Communauté germanophone sera mise à l’honneur pendant le festival.

La programmation complète est à retrouver sur le site du festival Vibrations.