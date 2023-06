Des milliers de personnes à Paris pour une marche contre les violences homophobes

Paris accueillait samedi une marche des fiertés LGBT + placée sous un mot d’ordre déplorant des "violences pour tous", alors que six jeunes mineurs ont été interpellés pour s’en être pris à une personne rejoignant la manifestation.

Une foule dense a commencé à s’assembler place de la Nation dès la mi-journée, au son des percussions et entre les nombreux stands de drapeaux arc-en-ciel qui sont le signe de ralliement de la manifestation. Cette "pride" parisienne a pris forme derrière l’unique camion présent, portant la bannière "Depuis 10 ans, mariage pour tous, depuis toujours, violences pour tous". Pour Elisa Koubi, co-présidente de l’association Inter-LGBT qui organisait le défilé, "le mariage pour tous a mis fin à une inégalité mais n’a pas rendu l’ensemble des LGBT + en France égaux et sereins".

A la mi-journée, six jeunes hommes ont été interpellés à Paris pour avoir bousculé et lancé des propos homophobes à une femme qui, drapeau arc-en-ciel à la main, rejoignait la marche des fiertés LGBT +, selon une source policière. Tous sont mineurs et l’un d’eux appartient à la mouvance d’ultradroite, a ajouté cette source. Plusieurs centres LGBT + français ont été récemment la cible de dégradations ou d’attaques. Le gouvernement doit présenter prochainement un plan contre les violences anti-LGBT +. La manifestation comptait de très nombreux jeunes. Se présentant comme "omnisexuelle avec une préférence masculine", Flavia, 17 ans, a expliqué avoir été "soumise à du harcèlement au collège" à cause d’une prétendue orientation homosexuelle.