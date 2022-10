Des milliers de manifestants au Soudan, sous les gaz lacrymogènes

A Omdourman, dans la banlieue nord-ouest de Khartoum, les manifestants ont érigé des barricades et les forces de sécurité ont répliqué en tirant des grenades lacrymogènes sur ceux qui tentaient de franchir un des ponts fermés, a rapporté un photographe de l'AFP. Des scènes similaires ont eu lieu à Bahri, un quartier du nord de la capitale.

Selon des habitants, des centaines de Soudanais ont aussi manifesté dimanche à Wad Madani et al-Obeid, dans le centre du pays, à Kassala, à Gedaref et à Port Soudan, dans l'est.

Un marasme économique et politique

Le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde, avec l'armée quasiment toujours aux manettes depuis l'indépendance, ne cesse de s'enfoncer dans le marasme économique et politique.

Les conflits tribaux y sont en hausse du fait, disent les experts, du vide sécuritaire créé par le coup d'Etat dans ce pays où la question de l'accès à la terre est très sensible, agriculture et élevage représentent 43% des emplois et 30% du PIB.