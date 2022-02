Des milliers de livres de la KBR et de la KUL bientôt accessibles en ligne

Parmi les ouvrages, certains remontent au XVe siècle. "Il s’agit notamment d’ouvrages imprimés par des professeurs de l’Université de Louvain et publiés avant la suppression de l’ancienne université en 1797", précise-t-on. On y trouvera également "plusieurs milliers d’ouvrages issus de la plus grande collection au monde de livres imprimés à Bruxelles (XVe-XVIIIe siècle) et de documents uniques reconnus, tel que le premier ouvrage de la littérature occidentale consacré exclusivement aux biographies de femmes".