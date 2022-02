Des milliers de livres de la Bibliothèque royale de Belgique et de la KUL bientôt accessibles en ligne

Plus de 80.000 livres et documents historiques issus des collections de la KULeuven et de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) seront bientôt disponibles en ligne grâce à une collaboration avec Google, annoncent vendredi les trois parties.

Ces œuvres numérisées, et plus soumises au droit d’auteur, seront, à terme, consultables par tout le monde via Google Books. La collaboration débute dans le courant de l’année.

Parmi les ouvrages, certains remontent au XVe siècle. "Il s’agit notamment d’ouvrages imprimés par des professeurs de l’Université de Louvain et publiés avant la suppression de l’ancienne université en 1797", précise-t-on. On y trouvera également "plusieurs milliers d’ouvrages issus de la plus grande collection au monde de livres imprimés à Bruxelles (XVe-XVIIIe siècle) et de documents uniques reconnus, tel que le premier ouvrage de la littérature occidentale consacré exclusivement aux biographies de femmes". Les livres sélectionnés ont été préalablement scannés dans les bibliothèques et seront ensuite envoyés sous forme de versions numériques aux data centers de Google afin que celles-ci soient enrichies de données permettant la recherche et la lecture automatique du texte.

"Les bibliothèques de la KU Leuven et KBR conserveront également une copie des données enrichies qui seront intégrées dans leurs catalogues respectifs. Les livres qui font partie de ce projet ne sont plus soumis aux droits d’auteur", explique Stefano Reccia, Partner Manager chez Google pour le projet de numérisation.

Dans les pays de l’Union Européenne, Google numérise toutes les publications qui sont entrées dans le domaine public (généralement des publications de plus de 125 ans), à l’exception de toutes celles ayant déjà été numérisées en partenariat avec d’autres bibliothèques.